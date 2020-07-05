Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Актер Вилле Хаапасало стал продавать хачапури (фото, видео)

Его киоск на набережной — местная достопримечательность.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 05.07
Инфицировано681 251+6 736
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
22.065.07
Скончалось10 161+134
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
22.065.07
Выздоровело450 750+3 871
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
22.065.07
Инфицировано11 293 738+194 406
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
22.065.07
Скончалось531 419+5 865
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
22.065.07
Выздоровело6 078 552+182 173
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
22.065.07
Идёт загрузка

Популярный финский и российский киноактер Вилле Хаапасало во время пандемии коронавируса вынужден был забыть о съемках. Вместо этого он вернулся к своей давней мечте: стал готовить и продавать грузинскую еду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотографией Вилле за прилавком поделилась жительница финского села Пуумала. «Мы пошли поесть хачапури и поболтать с Вилле Хаапасало. Взяли еще одно хачапури домой», — написала Арми Летьенен.

Фотографиями и видео с Вилле, продающим хачапури, регулярно делятся многие жители Пуумалы. Некоторые из них приходят на набережную именно ради актера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цена хачапури в лавке Хаапасало — 12 евро (964 рубля). В пекарне актера трудятся шесть человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

О желании открыть грузинский ресторан любитель кавказской кухни Хаапасало писал еще в 2015 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин рассказал о недостатках в Конституции СССР
Бородай: республики Донбасса скоро станут частью России
Врач рассказал о сроках новой волны COVID-19
Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ
Рыбаки в Канаде случайно поймали двойной улов на один крючок
Россиян предупредили об аномальной жаре
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
Hi-Tech
Зачем в 4G модеме карта памяти Она расширяет функционал устройства
Горячие темы на Авто
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 134
Колумб и море 122
Путешествие выходного дня. 122
Кино
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная» Популярный актер театра и кино — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции
Новости партнеров
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Состояние Булановой ухудшилось
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ради России – на всё
Дети
8-летняя дочь Кристины Орбакайте растет копией отца (фото) Поклонники поражаются сходству дочки и мужа певицы
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь