14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Актер Вилле Хаапасало стал продавать хачапури (фото, видео)
Его киоск на набережной — местная достопримечательность.
Популярный финский и российский киноактер Вилле Хаапасало во время пандемии коронавируса вынужден был забыть о съемках. Вместо этого он вернулся к своей давней мечте: стал готовить и продавать грузинскую еду.
Фотографией Вилле за прилавком поделилась жительница финского села Пуумала. «Мы пошли поесть хачапури и поболтать с Вилле Хаапасало. Взяли еще одно хачапури домой», — написала Арми Летьенен.
Фотографиями и видео с Вилле, продающим хачапури, регулярно делятся многие жители Пуумалы. Некоторые из них приходят на набережную именно ради актера.
Цена хачапури в лавке Хаапасало — 12 евро (964 рубля). В пекарне актера трудятся шесть человек.
О желании открыть грузинский ресторан любитель кавказской кухни Хаапасало писал еще в 2015 году.
Анна Лысенко