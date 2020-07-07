Опубликовано Charles Hanson Понедельник, 6 июля 2020 г.
12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найденная строителями кость «мамонта» оказалась настоящим сокровищем
Ей около пяти тысяч лет.
Удивительную находку сделали еще в начале 1990-х годов рабочие из английского города Дерби. Во время строительства футбольного стадиона они нашли необычную кость, которую приняли за бивень мамонта. Свою находку они продали за символическую цену менеджеру фирмы, занимающейся доставкой бетона на стройку.
Около 10 лет кость провисела у него в кабинете как украшение, и в 2010 году мужчина решил продать ее на
Владелец кости проверил версию ученого, и она подтвердилась. Посчитав, что рог не имеет ценности, мужчина снял лот с торгов и вернул реликвию обратно на стену. Но в июле 2020 года он случайно наткнулся на объявление о продаже точно такого же рога и решил выяснить реальную цену находки.
Мужчина отнес рог на оценку специалистам аукционного дома Hansons, которые выяснили, что находке около пяти тысяч лет. По оценкам экспертов, за древний рог тура владелец может получить не менее 3,5 тысяч долларов, что делает его более дорогим и редким, чем бивень мамонта.
Екатерина Гура