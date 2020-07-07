13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Хвалынске устроили «зиму» посреди лета (видео)
Она продлилась несколько часов.
Любители зимних видов спорта из Саратовской области решили не дожидаться морозов и устроили горнолыжный спуск в 30-градусную жару.
В парке отдыха «Хвалынь» на берегу Волги насыпали трамплин из снега. Все желающие могли прокатиться по нему на лыжах, что и сделали прямо в купальниках. Впрочем, в парке заметили и человека в шубе. Это был Дед Мороз со сноубордом.
Финишировать все участники могли прямо в бассейне.
По словам организаторов, акция «Летний снег» проводится на территории комплекса уже пятый год подряд. Тысячу кубометров снега для нее заготовили еще в феврале. Под палящим солнцем он пролежал несколько часов, а затем растаял на глазах у посетителей.
Анна Лысенко