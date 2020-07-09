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11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Детеныши «вымерших» речных горилл попали на камеру

В природе осталось всего около 300 представителей этого редкого подвида.

Специалистам по охране природы удалось сфотографировать группу речных горилл в горах Нигерии.

В объектив фотоловушки впервые в истории попало сразу несколько детенышей этого редкого подвида, находящегося на грани исчезновения. Ученые считают снимки доказательством того, что усилия по защите речных горилл наконец возымели эффект.

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Речная горилла — это подвид западной гориллы, обитающий на границе между Камеруном и Нигерией. Она была выделена в отдельный вид только 20 лет назад. По данным защитников природы, из-за охоты и потери естественных мест обитания речных горилл в природе осталось всего около 300. Какое-то время их считали полностью вымершими.

Анна Лысенко

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