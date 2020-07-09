11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Детеныши «вымерших» речных горилл попали на камеру
В природе осталось всего около 300 представителей этого редкого подвида.
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В природе осталось всего около 300 представителей этого редкого подвида.
Специалистам по охране природы удалось сфотографировать группу речных горилл в горах Нигерии.
В объектив фотоловушки впервые в истории попало сразу несколько детенышей этого редкого подвида, находящегося на грани исчезновения. Ученые считают снимки доказательством того, что усилия по защите речных горилл наконец возымели эффект.
Речная горилла — это подвид западной гориллы, обитающий на границе между Камеруном и Нигерией. Она была выделена в отдельный вид только 20 лет назад. По данным защитников природы,
Анна Лысенко