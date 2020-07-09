12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тома и Джерри превратили в мускулистых героев аниме (видео)
Устрашающая мощь.
Бразильский аниматор и фанат аниме Жоао Леаль показал, как выглядели бы кот Том и мышонок Джерри, если бы стали персонажами героического аниме в духе «Невероятных приключений ДжоДжо».
У персонажей в версии Леаля появились внушительные мускулы, а Джерри оказался способен постоять за себя. Правда, не сам, а снова с помощью бульдога Спайка. Всех героев аниматор наделил соответствующими голосами и интонацией.
Ранее французский дизайнер Кевин Жеман, известный под псевдонимом Kéké, превратил популярные мемы с животными в анимацию в японском стиле.
Анна Лысенко