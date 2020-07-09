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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тома и Джерри превратили в мускулистых героев аниме (видео)

Устрашающая мощь.

Бразильский аниматор и фанат аниме Жоао Леаль показал, как выглядели бы кот Том и мышонок Джерри, если бы стали персонажами героического аниме в духе «Невероятных приключений ДжоДжо».

У персонажей в версии Леаля появились внушительные мускулы, а Джерри оказался способен постоять за себя. Правда, не сам, а снова с помощью бульдога Спайка. Всех героев аниматор наделил соответствующими голосами и интонацией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее французский дизайнер Кевин Жеман, известный под псевдонимом Kéké, превратил популярные мемы с животными в анимацию в японском стиле.

Анна Лысенко

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