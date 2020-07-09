13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит самая красивая деревня Франции (фото)
Это звание она получила в ходе национального голосования.
Французская телепередача под названием Le Village Préféré des Français («Любимая деревня Франции») в конце июня 2020 года попросила телезрителей проголосовать за самую лучшую и красивую деревню в стране. Так, по итогу этого голосования, почетное звание досталось крохотной деревушке Унспак, расположенной в Эльзасе недалеко от границы с Германией.
Унспак была признана самой красивой деревней благодаря своим
По данным Lonely Planet, в деревне проживает всего 650 человек. Унспак является бывшим шведским поселением, а потому его архитектура отличается от типично французской.
Деревушка и раньше пользовалась популярностью у приезжих, но сейчас, как полагают эксперты, Унспак может рассчитывать на 30-процентный рост туризма благодаря новому званию.
Екатерина Гура