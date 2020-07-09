15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей
История одной семьи в двух фотографиях.
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История одной семьи в двух фотографиях.
Британский фотограф Дрю Гарднер на протяжении 15 лет вел уникальный проект The Descendants («Потомки»), в котором фотографировал наследников известных людей.
Для этой серии Гарднер разыскал родственников Наполеона I Бонапарта, Чарльза Диккенса, Лизы дель Джокондо и многих других, пишет издание Artnet News.
А совсем недавно фотограф решил поддержать движение Black Lives Matter и сфотографировал потомков писателя и борца за права темнокожих Фредерика Дугласа, общественной деятельницы Элизабет Кэди Стэнтон и третьего президента США Томаса Джефферсона — его темнокожий родственник (телеведущий Шеннон Ланье) в 2000 году издал книгу «Дети Джефферсона: История одной американской семьи».
Подборку работ Гарднера в начале июля опубликовал журнал Smithsonian, выпускаемый Смитсоновским институтом.
Екатерина Гура