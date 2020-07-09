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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как выглядят потомки известных исторических личностей

История одной семьи в двух фотографиях.

Британский фотограф Дрю Гарднер на протяжении 15 лет вел уникальный проект The Descendants («Потомки»), в котором фотографировал наследников известных людей.

Для этой серии Гарднер разыскал родственников Наполеона I Бонапарта, Чарльза Диккенса, Лизы дель Джокондо и многих других, пишет издание Artnet News.

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Лиза дель Джокондо и княгиня Ирина Строцци
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Наполеон I Бонапарт и Гуго де Салис
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Чарльз Диккенс и Джеральд Чарльз Диккенс

А совсем недавно фотограф решил поддержать движение Black Lives Matter и сфотографировал потомков писателя и борца за права темнокожих Фредерика Дугласа, общественной деятельницы Элизабет Кэди Стэнтон и третьего президента США Томаса Джефферсона — его темнокожий родственник (телеведущий Шеннон Ланье) в 2000 году издал книгу «Дети Джефферсона: История одной американской семьи».

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Фредерик Дуглас и Кеннет Б. Моррис младший
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Элизабет Кэди Стэнтон и Элизабет Дженкинс-Салин
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Томас Джефферсон и Шеннон Ланье

Подборку работ Гарднера в начале июля опубликовал журнал Smithsonian, выпускаемый Смитсоновским институтом.

Екатерина Гура

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