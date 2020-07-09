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15:11 (мск), источник: Авто Mail.ru

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч на Ford Focus

Полицейских не смутило, что камеры зафиксировали на дороге скорость авиалайнера.

В итальянской комунне Оффаньи, провинция Анкона, полиция выписала женщине штраф за превышение скорости в 10 раз. Якобы она за рулем Ford Focus разогналась до 703 км/ч там, где действует ограничение в 70 км/ч. Об этом рассказал Car Throttle.

Оказалось, что камера контроля скорости дала сбой. Однако местная полиция не проверила данные в отчете, прежде чем выписать женщине штраф.

Теперь она обязана выплатить 883,6 евро (69 тысяч рублей), также ей могут выписать 10 штрафных баллов (по достижении 20 таких баллов в Италии лишают прав).

Джованни Стролого из комитета по соблюдению правил дорожного движения опубликовал фотографию документа о штрафе и раскритиковал полицию за то, что она не проверила информацию. И посоветовал женщине не просто соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсацию.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские разогнались до 200 км/ч, чтобы спасти мальчика. Они помогли привезти ребенка с травмой глаза к врачам.

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Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч на Ford Focus Полицейских не смутило, что камеры зафиксировали на дороге скорость авиалайнера
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