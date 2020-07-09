15:11 (мск), источник: Авто Mail.ru
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч на Ford Focus
Полицейских не смутило, что камеры зафиксировали на дороге скорость авиалайнера.
В итальянской комунне Оффаньи, провинция Анкона, полиция выписала женщине штраф за превышение скорости в 10 раз. Якобы она за рулем Ford Focus разогналась до 703 км/ч там, где действует ограничение в 70 км/ч. Об этом рассказал Car Throttle.
Теперь она обязана выплатить 883,6 евро (69 тысяч рублей), также ей могут выписать 10 штрафных баллов (по достижении 20 таких баллов в Италии лишают прав).
Джованни Стролого из комитета по соблюдению правил дорожного движения опубликовал фотографию документа о штрафе и раскритиковал полицию за то, что она не проверила информацию. И посоветовал женщине не просто соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсацию.
Ранее в