Känslan när på tre dagar fångar en hink full med myggor ?? https://t.co/2YsrYten5N— Sir Mats Ekberg (@EkbergMats) July 7, 2020
17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Норвегии наловила ведро комаров
В этом году их особенно много в стране.
Женщина по имени Ирмели Теппо из Фетсунда в Норвегии установила вокруг своего сада ловушки для комаров, поскольку в этом году кусачих насекомых в окрестностях Осло особенно много, и они никому не дают прохода.
Семья Ирмели наконец перестала все время чесаться и прятать ноги. А через три дня хозяйка дома обнаружила и неожиданный «бонус». Когда она отправилась вытряхивать комаров из ловушек, то насобирала внушительную горку.
Еще через три дня горка удвоилась. А спустя 10 дней после установки ловушек комаров было уже целое ведро. Об «улове» Ирмели уже написали региональные и национальные СМИ в Норвегии.
Женщина сама не знает, почему начала собирать комаров и вести им своеобразный подсчет. «Я не знаю, можно ли их пустить на корм рыбам и птицам или пожертвовать на исследования», — рассказала она изданию VG.
Специалисты по насекомым в Норвегии отметили, что подсчет комарам не ведут, но если колебания в популяции будут очень резкими, исследования, конечно же, начнутся.
Анна Лысенко