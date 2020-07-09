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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Норвегии наловила ведро комаров

В этом году их особенно много в стране.

Женщина по имени Ирмели Теппо из Фетсунда в Норвегии установила вокруг своего сада ловушки для комаров, поскольку в этом году кусачих насекомых в окрестностях Осло особенно много, и они никому не дают прохода.

Семья Ирмели наконец перестала все время чесаться и прятать ноги. А через три дня хозяйка дома обнаружила и неожиданный «бонус». Когда она отправилась вытряхивать комаров из ловушек, то насобирала внушительную горку.

Еще через три дня горка удвоилась. А спустя 10 дней после установки ловушек комаров было уже целое ведро. Об «улове» Ирмели уже написали региональные и национальные СМИ в Норвегии.

Женщина сама не знает, почему начала собирать комаров и вести им своеобразный подсчет. «Я не знаю, можно ли их пустить на корм рыбам и птицам или пожертвовать на исследования», — рассказала она изданию VG.

Специалисты по насекомым в Норвегии отметили, что подсчет комарам не ведут, но если колебания в популяции будут очень резкими, исследования, конечно же, начнутся.

Анна Лысенко

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