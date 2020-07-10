12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят разноцветные поля в Италии (фото)
Пейзажи, похожие на картины.
Каждое лето в деревню Кастелуччо, расположенную в коммуне Норча в Центральной Италии, съезжаются тысячи туристов. В этом году их не так много, но и сейчас эта местность не пустует. Дело в том, что здесь с мая по август можно наблюдать удивительное и живописное зрелище — огромные цветущие поля.
Невероятные узоры из красных, синих, желтых и белых цветов создают цветущие маки, ромашки, нарциссы, васильки, колокольчики, горчица и чечевица. Цветение на этих полях даже имеет свое собственное название — Фьоритура, а его пик приходится как раз на июль. Интересно, что цветы здесь специально никто не сажает — они вырастают сами по себе. Единственное, что выращивают на поле целенаправленно — чечевица.
Цветущие разноцветные поля напоминают ожившие картины импрессионистов и служат отличным источником дохода для деревни благодаря туризму.
Екатерина Гура