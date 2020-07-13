На все случаи жизни: 30 крутых товаров с AliExpress, которых вам не хватало

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В летний садово-дачный сезон одна из наиболее необходимых вещей — пила. Предлагаемая модель хороша не только удобством и простотой использования, но и внешним видом — она сделана в форме мачете, идет в комплекте с тканевым чехлом и имеет петлю для карабина. Особенно приятно, что на этот товар сейчас действуют двойные скидки, а доставка осуществляется из России, поэтому свою пилу вы получите очень быстро.
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Кварцевые электронные часы Casio с черным пластиковым ремешком и зеленым экраном за долгие годы уже стали настоящей классикой. Новые модели снабжены автоматическим календарем, 12-ти и 24-х часовым форматом времени, секундомером и могут отображать время сразу в двух часовых поясах. Благодаря специальной акции часы сейчас можно купить со скидкой, а доставка из России гарантирует прибытие товара в минимальный срок.
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Лето в этом году очень непредсказуемо, а потому на всякий случай в своем гардеробе нужно иметь легкую куртку. Как раз отличный вариант сейчас можно подобрать с огромной скидкой. Мужская куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придиричивым и крупным мужчинам.
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Отличное предложение для автолюбителей — радар-детектор 3 в 1 (автомобильный видеорегистратор GPS, камера-регистратор и радар-детектор). IPS дисплей и инструкция на русском языке, голосовое оповещение, 4 режима радар-детектора и много других полезных функций. А еще быстрая доставка и отличная скидка.
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Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой.
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Автомобильный держатель для смартфонов с функцией беспроводной зарядки — это маст-хэв современного водителя. Благодаря упорам и зажимам смартфон надежно фиксируется в держателе, так что можно не беспокоиться о его падении и, как следствие, царапинах и прочих неприятностях. А эргономичность и футуристичный дизайн с хромированными автоматическими зажимами придутся по вкусу как мужчинам, так и женщинам.
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Красивые, легкие и удобные леггинсы никогда не будут лишними в женском гардеробе. Леггинсы из спандекса с эластичной резинкой представлены в разных размерах и цветах: от классического черного до голубого и розового. А еще на них действует скидка почти в 50%.
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Пластиковая блесна размером 50 мм и весом в 5 граммов отлично подойдет для ловли щуки, окуня и баса. В наличии имеется 15 различных видов приманок разных цветов, а два тройных крючка надежно зафиксированы двойным креплением.
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Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.
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Универсальные, экологичные и полезные игрушки для развития детей. Деревянные пазлы размером 14,8×14,8 см отличаются красочными рисунками животных и не только служат простыми головоломками, но и помогают малышам научиться распознавать животных и фрукты. Выбор пазлов большой — 28 различных головоломок, которые сейчас можно приобрести по выгодной цене.
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Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!
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Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
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Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
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Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.
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Качественный сон — это неотъемлемая составляющая здоровой и полноценной жизни. Подушки «Лебяжий пух Комфорт» помогут вам высыпаться и каждое утро чувствовать себя бодрым. Доставка осуществляется из России. У производителя есть еще много качественных товаров для сна с максимальными скидками. Кстати, он отмечен дипломом «Лучшая торговая марка» XXII международного текстильного салона.
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Качественное постельное белье — это залог здорового сна и отличного самочувствия. Это белье выполнено из натурального стопроцентного хлопка. Ткань не только очень мягкая и приятная на ощупь, но и очень качественная — не теряет яркости даже после многократных стирок. Такой комплект может стать идеальным подарком для любого человека, ценящего комфорт во время сна. Кстати, доставка осуществляется из РФ.
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Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
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В новых реалиях медицинские маски стали неотъемлемым и жизненно важным «аксессуаром» для жителей всей планеты. На эти трехслойные защитные маски сейчас действует 60-процентная скидка. И, кстати, доставка осуществляется из России, так что вы получите их очень быстро. Можно заказать 50 и 100 масок.
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Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.
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Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.
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Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!
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Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.
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Подойдет не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни. С ее помощью можно защитить голову от солнца, убрать волосы с лица, закрыть лицо от пыли, также ее можно использовать как шарф или повязку на руку.
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Подследники, как и носки, являются незаменимым предметом гардероба у женщины. На пятке есть силиконовая вставка, чтобы подследники не сползали с ноги во время ходьбы или бега. В наборе продается 5 пар. Большой выбор цветов и отличная цена входят в комплект!
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Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.
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Кресло подойдет для детей от года и до 12 лет. Можно установить в машине с помощью ремней безопасности или со специальными креплениями. У кресла есть несколько положений наклона, что делает его очень удобным. Съемный чехол можно постирать. Доставят вам кресло уже из России, значит, вы сможете получить его уже через несколько дней после покупки.
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Комплект состоит из футболки и брюк на резинке. Пижама изготовлена из мягкой, тактильно приятной и очень легкой ткани. Доставка осуществляется из России. Доступна в сером и бежевом цветах.
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