14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский участок в Австралии взял на воспитание вомбата
О малыше заботятся все офицеры.
Полицейские округа Монаро в Австралии приютили в участке восьмимесячного вомбата после того, как его мать погибла на трассе.
О малыше заботится старший констебль Тори Мюррей, который его спас. У себя под рабочим столом Мюррей соорудил для вомбата небольшой домик. Полицейский назвал своего воспитанника Тедом.
«Офицеры очень позитивно относятся к Теду», — сказал он в комментарии Daily Mail. По словам старшего констебля, все сотрудники участка заботятся о малыше. Но кормит вомбата Мюррей сам. Тед есть специальную смесь из бутылочки четыре раза в день.
Детенышам вомбатов требуется постоянная забота примерно до года. Когда Тед достигнет «совершеннолетия», его после курса адаптации вернут в дикую природу.
Анна Лысенко