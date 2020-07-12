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14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский участок в Австралии взял на воспитание вомбата

О малыше заботятся все офицеры.

Полицейские округа Монаро в Австралии приютили в участке восьмимесячного вомбата после того, как его мать погибла на трассе.

О малыше заботится старший констебль Тори Мюррей, который его спас. У себя под рабочим столом Мюррей соорудил для вомбата небольшой домик. Полицейский назвал своего воспитанника Тедом.

«Офицеры очень позитивно относятся к Теду», — сказал он в комментарии Daily Mail. По словам старшего констебля, все сотрудники участка заботятся о малыше. Но кормит вомбата Мюррей сам. Тед есть специальную смесь из бутылочки четыре раза в день.

Детенышам вомбатов требуется постоянная забота примерно до года. Когда Тед достигнет «совершеннолетия», его после курса адаптации вернут в дикую природу.

Анна Лысенко

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