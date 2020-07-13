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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Южной Корее нашли Фиолетовый остров (фото)

Туристы из Южной Кореи, вопреки пандемии, не отказались от поездок. Пока зарубежные курорты малодоступны, они изучают местные красоты. Новейшая популярная достопримечательность в стране — Фиолетовый остров.

В прошлом году власти южнокорейского округа Синан объявили о намерении создать уникальную туристическую зону.

Они соединили острова Банвол и Паркджи фиолетовым мостом Чеонса, название которого переводится как мост Ангела.

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Все здания на двух островках тоже выкрасили в фиолетовый цвет. Здесь высадили 40 тысяч кустов лаванды и другие сиреневые и фиолетовые растения. Рестораны, номера в отелях, дороги и даже туалеты на островах тоже выкрашены в фиолетовый.

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К лету 2020 года Фиолетовый остров был готов принять посетителей. И вопреки COVID-19 они здесь появились. С каждым днем в соцсетях публикуют все больше эффектных снимков.

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Анна Лысенко

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