17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самый неприятный подарок
Важно то, с какими словами человек преподносит сюрприз.
В ходе нового исследования ученые выяснили, что хуже всего люди относятся к подаркам, которые им вручили со словами, что эта вещь сэкономит им деньги. В то же время подарки, которые даритель назвал «экономящими время», расцениваются как приятные.
«Большинство из нас надеется, что подарок, который мы преподносим, будет оценен по достоинству. Но то, как он преподносится, влияет на отношение человека к подарку», — сказал Грант Доннелли, соавтор исследования из Университета штата Огайо, опубликованного в Journal of the Association for Consumer Research.
«Когда у вас нет времени, вас воспринимают как занятого и пользующегося большим спросом человека. В этом есть
Свои выводы ученые основывают на опросе 405 человек в Сети и еще 200 студентов в ходе реального эксперимента. Их попросили оценить впечатление от подарков, полученных с данными формулировками.
Подарки, полученные «для экономии денег», у большинства участников вызвали чувство смущения или стыда. По их мнению, дарители таких подарков воспринимали свой статус как более высокий по сравнению со статусом получателя.
«Они думали: даритель намекает на то, что они не могут позаботиться о себе или некомпетентны, ведь им нужны деньги», — сказал Доннелли.
Ученый посоветовал дарить подарки «для экономии» с другой формулировкой или привязать их к возможности сэкономить время.
Анна Лысенко