19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли двойника Дженнифер Энистон (фото)
Девушка прославилась в соцсетях благодаря своему поразительному сходству с актрисой
Рыжеволосая блогер по имени Кейтлин из американского города Роклин, штат Калифорния, с 2017 года ведет свою страничку в Instagram. Девушка специализируется на декоре, полезном питании, уходе за собой и материнстве. Однако популярность ей принесли не советы по лайфстайлу, а необычная внешность.
Пользователи заметили, что Кейтлин очень похожа на популярную голливудскую актрису Дженнифер Энистон, пишет Daily Mail. У них одинаковый цвет глаз и черты лица. Кроме того, Кейтлин является обладательницей похожих волос и фигуры.
Популярность к блогеру пришла внезапно после того, как ее фото опубликовала у себя на страничке ее
Кейтлин и Дженнифер действительно похожи, но, по словам блогера, она этим сходством не злоупотребляет и старается придерживаться собственного стиля.
Екатерина Гура