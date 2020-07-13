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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли двойника Дженнифер Энистон (фото)

Девушка прославилась в соцсетях благодаря своему поразительному сходству с актрисой

Рыжеволосая блогер по имени Кейтлин из американского города Роклин, штат Калифорния, с 2017 года ведет свою страничку в Instagram. Девушка специализируется на декоре, полезном питании, уходе за собой и материнстве. Однако популярность ей принесли не советы по лайфстайлу, а необычная внешность.

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Пользователи заметили, что Кейтлин очень похожа на популярную голливудскую актрису Дженнифер Энистон, пишет Daily Mail. У них одинаковый цвет глаз и черты лица. Кроме того, Кейтлин является обладательницей похожих волос и фигуры.

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Дженнифер Энистон

Популярность к блогеру пришла внезапно после того, как ее фото опубликовала у себя на страничке ее подруга-стилист Стефани Каррильо. Под постом парикмахера стали писать люди, которые были убеждены, что на фото Энистон.

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Кейтлин и Дженнифер действительно похожи, но, по словам блогера, она этим сходством не злоупотребляет и старается придерживаться собственного стиля.

Екатерина Гура

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