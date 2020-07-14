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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Смог в Москве: как выглядела столица летом 2010 года

Ровно 10 лет назад в результате масштабного пожара на торфяниках в Московской области столицу затянуло густым смогом

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В середине июля в Подмосковье было около 100 очагов пожаров, а площадь возгорания составляла около 200 гектаров. К концу июля в южных и восточных районах Москвы стал ощущаться сильный запах гари, и появилась дымка. За несколько дней они превратились в плотную и едкую дымовую завесу, накрывшую весь город.

Москвичам и гостям столицы было рекомендовано не покидать своих домов без необходимости, а при выходе на улицу использовать защитные маски.

Благодаря юго-западному ветру на несколько дней смог над Москвой рассеялся, но уже в начале августа город накрыла вторая, более масштабная волна. К 10 августа ситуация стала критической. Из-за смога смертность в Москве увеличилась почти в два раза. Медицинские учреждения и бригады скорой помощи работали в усиленном режиме. Временно были закрыты иностранные посольства, офисы и госучреждения. Частично была заблокирована работа аэропортов, железнодорожных и автобусных станций, а также остановлено движение речных судов.

Запах гари и дыма ощущался даже на станциях метрополитена.

Разовые концентрации загрязняющих веществ на территории Москвы превышали предельно допустимые нормы в несколько раз, а видимость была минимальной.

Смог постепенно начал рассеиваться в середине августа, окончательно он ушел из города 18 августа.

Екатерина Гура

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