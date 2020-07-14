13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Смог в Москве: как выглядела столица летом 2010 года
Ровно 10 лет назад в результате масштабного пожара на торфяниках в Московской области столицу затянуло густым смогом
В середине июля в Подмосковье было около 100 очагов пожаров, а площадь возгорания составляла около 200 гектаров. К концу июля в южных и восточных районах Москвы стал ощущаться сильный запах гари, и появилась дымка. За несколько дней они превратились в плотную и едкую дымовую завесу, накрывшую весь город.
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Разовые концентрации загрязняющих веществ на территории Москвы превышали предельно допустимые нормы в несколько раз, а видимость была минимальной.
Смог постепенно начал рассеиваться в середине августа, окончательно он ушел из города 18 августа.
Екатерина Гура