В Альпах нашли индийские газеты 1966 года

Владелец одного из ресторанов, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта во французских Альпах, обнаружил во льду на горе Монблан индийские газеты, датированные 24 января 1966 года.
Судя по всему, найденные газеты (всего 12 штук, включая National Herald и Economic Times) были на борту того самого самолета. Благодаря тому, что газеты вмерзли в лед, они сохранились в прекрасном состоянии. Мужчина, сделавший находку, планирует выставить газеты в своем заведении, пишет BBC.
Кстати, в 2013 году недалеко от этого места была найдена коробка с драгоценными камнями, которая также сохранилась в снегах после авиакатастрофы. Изумруды, рубины и сапфиры, находившиеся в коробке, были оценены в сумму от 147 до 279 тысяч евро.