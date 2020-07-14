Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Альпах нашли индийские газеты 1966 года

Во льду они пролежали с момента крушения самолета авиакомпании Air India

Владелец одного из ресторанов, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта во французских Альпах, обнаружил во льду на горе Монблан индийские газеты, датированные 24 января 1966 года.

Именно в этот день здесь произошла катастрофа — самолет Boeing 707 авиакомпании Air India, следовавший из Бомбея в Лондон, на подходе к аэропорту Женевы врезался в гору и разбился. В результате крушения погибли 117 человек.

Судя по всему, найденные газеты (всего 12 штук, включая National Herald и Economic Times) были на борту того самого самолета. Благодаря тому, что газеты вмерзли в лед, они сохранились в прекрасном состоянии. Мужчина, сделавший находку, планирует выставить газеты в своем заведении, пишет BBC.

Кстати, в 2013 году недалеко от этого места была найдена коробка с драгоценными камнями, которая также сохранилась в снегах после авиакатастрофы. Изумруды, рубины и сапфиры, находившиеся в коробке, были оценены в сумму от 147 до 279 тысяч евро.

Главных оппонентов Лукашенко сняли с выборов
Миллиардер Саввиди попросил Путина защитить собор Святой Софии
Какие доплаты положены супругам к юбилею совместной жизни
Для приезжающих в санатории Крыма туристов вернули ограничения
Как выглядят лучшие астрономические снимки 2020 года
В соцсетях шутят над необычными десертами турчанки (фото)
Здоровье
Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами Среди них, например, желание поддержать партнера.
Hi-Tech
Популярный сервис приходит в Россию Ожидание закончится уже через день
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 272
Вопрос вопросов из вопросов в вопрос.....тсссссс.... 217
Что там в Хабаровске ? Как то выпал из информационного поля на некоторое время . 172
День сурка. 125
Кино
Тело пропавшей без вести Наи Риверы нашли в озере 33-летняя звезда сериала «Лузеры» отправилась плавать на арендованной лодке
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Ефремов уже почти при смерти
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Дети
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет Стать матерью никогда не поздно – это иллюстрирует наша подборка
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Названы заработки семьи жертвы Ефремова на всех телешоу
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь