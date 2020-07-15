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10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружены руины дворца ацтекского правителя

И остатки дома Кортеса.

Мексиканские археологи обнаружили в Мехико руины ацтекского дворца XVI века, который принадлежал правителю Ашаякатлю.

Находка была сделана учеными из Национального института антропологии и истории (INAH) во время исследования здания Монте-де-Пьедад. Они обнаружили остатки базальтовых глыб, которые служили полом внутреннего двора или открытой площади во дворце, уточняет Heritage Daily.

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Здание Монте-де-Пьедад в Мехико, построенное на месте бывшего дворца

Ашаякатль правил в 1469—1481 годах. Главным его достижением считается присоединение к ацтекской конфедерации Тлателолько — до того независимого города-государства. Сын Ашаякатля, Монтесума II, был одним из последних правителей империи ацтеков. Монтесума привел испанского конкистадора Эрнана Кортеса в свой дворец в Теночтитлане (современный Мехико), где испанцы жили в качестве его гостей в течение нескольких месяцев. Монтесума был взят в плен и впоследствии убит.

Руины дома Кортеса

В ходе раскопок также удалось обнаружить остатки каменной кладки дома, построенного для Кортеса. В нем он провел несколько лет. Впоследствии это здание стало резиденцией первого кабильдо Новой Испании — испанского колониального административного совета.

Каменная кладка дома Кортеса

Анна Лысенко

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