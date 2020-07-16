Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 июляЗапрет на поцелуи из-за чумы, первая публикация стихотворения Пушкина и другие события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые эффективные медицинские маски

Но эффективность любой маски снижается, если между ней и кожей есть зазор.

Коронавирус COVID-19
16:43 (мск)В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 16.07
Инфицировано752 797+6 428
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
3.0716.07
Скончалось11 937+167
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
3.0716.07
Выздоровело531 692+8 443
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
3.0716.07
Инфицировано13 583 763+225 771
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
3.0716.07
Скончалось584 922+5 413
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
3.0716.07
Выздоровело7 600 418+159 087
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
3.0716.07
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Респираторы N99 и N95 являются наиболее эффективными для сдерживания крупных капель при кашле или чихании, а также аэрозолей при дыхании.

Стильная и практичная маска для лица со сменными фильтрами по отличной цене!

Такие выводы опубликовала команда исследователей в Journal of Hospital Infection, оценив 10 различных типов защитных масок.

Во время загрузки произошла ошибка.
N99

Обе маски N99 и N95 плотно прилегают к носу и рту, так что внутрь или наружу может проникнуть минимум опасных частиц. Ученые обнаружили, что маски N99 снижают риск заражения человека на 94−99%, а N95 — на 95%.

Во время загрузки произошла ошибка.
N95

На втором месте по надежности — хирургические маски, изготовленные из нетканого материала. Они примерно в три раза эффективнее блокируют вирусосодержащие аэрозоли, чем маски для лица, изготовленные в домашних условиях.

Защитные маски для лица с огромными скидками!
Самая безопасная из самодельных масок — гибридная, отмечают ученые. В ней следует комбинировать два слоя хлопка с такими тканями, как шелк, шифон или фланель. Гибридные маски могут остановить до 80% мелких частиц и больше 90% крупных. При этом лучшей признана комбинация хлопка и шифона.

Ученые также отметили, что эффективность любой маски снижается, если между ней и кожей есть зазор.

Анна Лысенко

Читайте также
Медицинские маски: какие бывают и от чего спасают
Во время загрузки произошла ошибка.
22 июня© Ньюстюб
«Бессмертный полк» не состоится 26 июля
В Крыму закончились места для отдыхающих
Жителей пяти регионов предупредили об аномальной жаре
Когда и как банк заблокирует вашу карту: новые правила
Американец стал миллионером благодаря ошибке кассира
МИД Польши отреагировал на розыгрыш Дуды пранкерами из России
Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Hi-Tech
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в кафе Это опасно
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки Актриса снялась в экранизации романа-антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
В моде бандалетки: на AliExpress можно купить дешевые (фото) Не упусти возможность обзавестись бюджетными помощниками.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь