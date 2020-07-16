Названы самые эффективные медицинские маски

Респираторы N99 и N95 являются наиболее эффективными для сдерживания крупных капель при кашле или чихании, а также аэрозолей при дыхании.
Такие выводы опубликовала команда исследователей в Journal of Hospital Infection, оценив 10 различных типов защитных масок.
Обе маски N99 и N95 плотно прилегают к носу и рту, так что внутрь или наружу может проникнуть минимум опасных частиц. Ученые обнаружили, что маски N99 снижают риск заражения человека на 94−99%, а N95 — на 95%.
На втором месте по надежности — хирургические маски, изготовленные из нетканого материала. Они примерно в три раза эффективнее блокируют вирусосодержащие аэрозоли, чем маски для лица, изготовленные в домашних условиях.
Ученые также отметили, что эффективность любой маски снижается, если между ней и кожей есть зазор.
Анна Лысенко