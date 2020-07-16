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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подсчитано, сколько мыслей возникает в голове за день

Открытие поможет изучить ритмы человеческого мышления.

Источник: AP 2020

Новое исследование человеческого мозга показало, что у обычного человека бывает около 6,2 тысяч мыслей за день.

Такие выводы канадских психологов опубликованы в Nature Communications.

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Команда экспертов разработала новый подход для деления потока человеческого сознания на отдельные отрезки, когда человек сосредоточен на одной идее. Такие моменты концентрации они назвали «мысленными червями».

«Когда человек переходит к новой мысли, он создает нового “мысленного червя”, которого мы можем обнаружить», — говорит Джордан Поппенк, который возглавляет исследование.

«Мы сделали это открытие, отказавшись от попыток понять, что думают люди, и сосредоточились на том, что происходит, когда они думают о чем-то новом», — добавил ученый.

В прошлом поток человеческих мыслей считался неделимым. В своих исследованиях ученые полагались на свидетельства добровольцев, которые сообщали, когда начинали думать о чем-то другом.

Исследование поможет изучить ритмы человеческих мыслей и то, как на них влияет внешнее воздействие, от чашки кофе и повторного просмотра фильма до глобальных событий.

Анна Лысенко

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