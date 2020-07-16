15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подсчитано, сколько мыслей возникает в голове за день
Открытие поможет изучить ритмы человеческого мышления.
Новое исследование человеческого мозга показало, что у обычного человека бывает около 6,2 тысяч мыслей за день.
Такие выводы канадских психологов опубликованы в Nature Communications.
Команда экспертов разработала новый подход для деления потока человеческого сознания на отдельные отрезки, когда человек сосредоточен на одной идее. Такие моменты концентрации они назвали «мысленными червями».
«Когда человек переходит к новой мысли, он создает нового “мысленного червя”, которого мы можем обнаружить», — говорит Джордан Поппенк, который возглавляет исследование.
«Мы сделали это открытие, отказавшись от попыток понять, что думают люди, и сосредоточились на том, что происходит, когда они думают о
В прошлом поток человеческих мыслей считался неделимым. В своих исследованиях ученые полагались на свидетельства добровольцев, которые сообщали, когда начинали думать о
Исследование поможет изучить ритмы человеческих мыслей и то, как на них влияет внешнее воздействие, от чашки кофе и повторного просмотра фильма до глобальных событий.
Анна Лысенко