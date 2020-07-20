12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
56-летняя американка стала популярной бикини-моделью (фото)
И такой внешности позавидуют многие женщины.
56-летняя Кэти Джейкобс из Калифорнии за свою жизнь успела поработать пекарем, косметологом и уборщицей в салоне красоты. Несколько лет назад дочь посоветовала ей попробовать себя в качестве возрастной модели, и Кэти настолько это понравилось, что стало для нее смыслом жизни.
В 2019 году она решила принять участие в конкурсе бикини, организованном известным журналом Sports Illustrated, и это круто изменило ее жизнь. Американка дошла до финала, оставив позади огромное количество конкуренток. И это неудивительно, ведь внешности Джейкобс могут позавидовать и многие молодые девушки.
Секрет молодости Кэти прост: она занимается спортом шесть раз в неделю, пользуется специальной косметикой для кожи с витамином С и соблюдает строгую диету без сахара, хлеба, риса, мяса, картофеля и макарон, пишет VT.
В 2020 году Джейкобс поучаствовала в нескольких показах бикини и снялась для журнала и обложки того самого Sports Illustrated. Сейчас она сотрудничает с различными брендами нижнего белья и купальников и позиционирует себя как
Кроме того, Кэти пробует себя в блогерстве — она ведет страницы в Instagram и TikTok, где публикует свои фотосессии, видео с тренировок и советы по уходу за собой.
Екатерина Гура