Лабрадор прошел 92 км, чтобы навестить старый дом

4-летний лабрадор по кличке Клео преодолела больше 92 км, заскучав по своему старому дому в соседнем американском штате, сообщает CNN.
Хозяева Клео перебрались из города Лоусон в Миссури в Олейте, штат Канзас, еще два года назад. Однако питомица, видимо, не совсем согласилась с их решением.
Когда собака исчезла, хозяева бросились ее искать в ветклиниках, приютах и дали объявление в соцсетях, но о Клео никто не слышал.
Спустя примерно неделю новые хозяева дома в Канзасе вернулись домой с работы и обнаружили у себя на крыльце лабрадора. Собака была ухоженной, поэтому американцы тут же отвезли потеряшку к ветеринару, где ей отсканировали чип.
Фамилия владельцев Клео оказалась такой же, как у прежних обитателей дома. Так предприимчивого лабрадора вывели на чистую воду. Канзасцы связались с хозяевами собаки в соцсетях.
«Я сказал им, что мы нашли их собаку. Но как только я сообщил, где мы находимся, они потеряли дар речи», — вспоминает Майкл Колтон.
Сейчас собака уже воссоединилась со своими владельцами.