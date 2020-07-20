Here’s another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU— Rafa (@RafaElorduy) July 19, 2020
15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикий медведь подошел к туристам сделать селфи
Они не запаниковали.
Черный медведь барибал подкрался к группе туристов в Мексике, обнял одну из девушек, понюхал людям волосы, попозировал для селфи, а затем спокойно побрел в кусты.
Инцидент, который очевидцы успели записать на видео, произошел в парке Эколохико Чипинке, сообщает Daily Mail.
На видео трое туристов ведут себя на удивление спокойно — стоят на месте и не делают резких движений. Хотя, возможно, они просто оцепенели от страха.
Бывший игрок NBA Рекс Чапман, который тоже поделился роликом, написал: «Боже мой. Она просто скала. Я бы с этой девушкой в разведку пошел».
Барибалы часто ищут пищу на окраинах городов и деревень, забираясь в мусорные баки и даже дома, говорят эксперты. Известны случаи, когда медведи ранили или убивали помешавших им людей. Специалисты советуют при близкой встрече с барибалом сохранять спокойствие и ни в коем случае не бежать.
Анна Лысенко