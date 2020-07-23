Ученые рассказали о рыбе, которая вырастает в 60 миллионов раз (фото)

Луны-рыбы появляются на свет размером меньше 2 мм и весят менее 0,01 г. К зрелости они становятся в 60 млн раз больше своего первоначального размера, рассказала изданию The Spinoff эксперт Марианна Найгаард.
Такой рост — довольно редкое явление в природе. Взрослые луны-рыбы вырастают до 3 метров в длину и 4 метров в высоту и весят при этом как большой бегемот — более 2 тонн.
О ранних стадиях жизни этих рыб известно очень мало, говорит исследователь. Более того, мальки разных видов луны-рыбы выглядят очень похоже, их сложно идентифицировать. Только недавно ученые из Австралии и Новой Зеландии впервые изучили таких мальков на генетическом уровне. Теперь ученые смогут узнать больше о различиях между видами лун-рыб и разгадать загадку их невероятного роста, рассказала Найгаард, которая возглавляла исследование.
Луны-рыбы обитают в умеренных и тропических зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов на глубине до 400 м. Питаются медузами, планктоном, водорослями, ракообразными и рыбой.
Странный вид этих рыб обусловлен атрофией задней части позвоночника и хвостового плавника. Размножаются луны-рыбы икрой. Самый крупный вид, обыкновенная луна-рыба (Mola mola), может выметывать до 300 млн икринок.