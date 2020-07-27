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День в истории: 27 июля
Открытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.
27 июля 2012 года состоялось открытие XXX летних Олимпийских игр. Кстати, Лондон стал первым городом, который принял олимпийцев трижды (первые два раза — в 1908 и 1948 годах).
Основная часть олимпийских состязаний прошла в самом Лондоне. За его пределы вынесли футбольные матчи (они состоялись в пяти других английских городах), а также соревнования по гребному слалому, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и по парусному спорту.
Лидером в неофициальном командном зачете стала команда США (104 награды, из них 46 золотых), второе место завоевала команда Китая (88 медалей, 38 золотых), третье — организаторы Игр, команда Великобритании (65 медалей, 29 золотых).
27 июля 1952 года состоялось официальное открытие
Общая протяженность канала составляет 101 км, и для преодоления всего этого пути из Волги в Дон суда проходят 13 шлюзов. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 млн. тонн грузов в год.
27 июля гамбургер «отмечает» 120-летний юбилей. В этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в городе
Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в
Багз Банни — герой американских мультфильмов и комиксов; находчивый, бесстрашный и немного нахальный кролик. Его первым официальным появлением на экране считается короткометражный мультфильм «A Wild Hare» («Дикий кролик»), вышедший 27 июля 1940 года.
Багз Банни знаменит приключениями, в которых легко побеждает любых врагов, а также бруклинским акцентом и фразой «В чем дело, Док?».
Ровно 146 лет назад в этот день умер знаменитый русский поэт, дипломат и консервативный публицист Федор Иванович Тютчев. После смерти гроб с его телом был перевезен из Царского Села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.
Поэтический талант Федора Тютчева очень долгое время не оценивали по достоинству. Тютчев не считал поэзию своим основным родом деятельности и был очень рассеян.
Первая книга стихов Тютчева вышла в печать только в 1854 году, когда писателю был уже 51 год. И даже это издание не состоялось бы, если бы Тютчева не уговорил издать свои стихи Иван Тургенев.