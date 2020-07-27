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День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
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00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 июля

Открытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.

Источник: AP 2020

Открытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне

27 июля 2012 года состоялось открытие XXX летних Олимпийских игр. Кстати, Лондон стал первым городом, который принял олимпийцев трижды (первые два раза — в 1908 и 1948 годах).

Основная часть олимпийских состязаний прошла в самом Лондоне. За его пределы вынесли футбольные матчи (они состоялись в пяти других английских городах), а также соревнования по гребному слалому, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и по парусному спорту.

Лидером в неофициальном командном зачете стала команда США (104 награды, из них 46 золотых), второе место завоевала команда Китая (88 медалей, 38 золотых), третье — организаторы Игр, команда Великобритании (65 медалей, 29 золотых).

Российская сборная заняла четвертое место — 82 медали, из них 24 золотых.

Официальное открытие Волго-Донского канала

27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского судоходного канала, который соединил Волгу у Волгограда с Доном у города Калач-на-Дону.

Общая протяженность канала составляет 101 км, и для преодоления всего этого пути из Волги в Дон суда проходят 13 шлюзов. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 млн. тонн грузов в год.

День рождения гамбургера

27 июля гамбургер «отмечает» 120-летний юбилей. В этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. В таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы продолжали отдавать предпочтение хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце.

Первое появление на экранах кролика Багз Банни

Багз Банни — герой американских мультфильмов и комиксов; находчивый, бесстрашный и немного нахальный кролик. Его первым официальным появлением на экране считается короткометражный мультфильм «A Wild Hare» («Дикий кролик»), вышедший 27 июля 1940 года.

Багз Банни знаменит приключениями, в которых легко побеждает любых врагов, а также бруклинским акцентом и фразой «В чем дело, Док?».

Федор Тютчев

Ровно 146 лет назад в этот день умер знаменитый русский поэт, дипломат и консервативный публицист Федор Иванович Тютчев. После смерти гроб с его телом был перевезен из Царского Села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Поэтический талант Федора Тютчева очень долгое время не оценивали по достоинству. Тютчев не считал поэзию своим основным родом деятельности и был очень рассеян.

Он мог записать стихотворение на обрывке салфетки и оставить на столе, мог даже, не записывая, рассказать его кому-нибудь и тут же забыть.

Первая книга стихов Тютчева вышла в печать только в 1854 году, когда писателю был уже 51 год. И даже это издание не состоялось бы, если бы Тютчева не уговорил издать свои стихи Иван Тургенев.

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