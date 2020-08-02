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День в истории: 2 августа
День ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.
Ежегодно 2 августа в России отмечается День
Традиционно в этот день повсеместно проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления
День железнодорожника отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году празднование пришлось на 2 августа.
Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от
После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. В 1936 году был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.
2 августа 1933 года было завершено строительство
На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения
2 августа 1824 года открылась знаменитая Пятая авеню в центре Манхэттэна в
Пятая авеню берёт начало у
Ровно 9 лет назад на 81-м году жизни умер советский географ и геоморфолог Андрей Петрович Капица.
Андрей Капица был участником четырех советских антарктических экспедиций и трансантарктических переходов. Исследованиям Антарктиды были посвящены его основные научные труды.
Именно Капица совершил одно из последних географических открытий 20 века: он выдвинул гипотезу, что под антарктической станцией «Восток» существует огромное подледное озеро. Позже, в 1996 году, гипотеза подтвердилась.