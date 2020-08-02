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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 августа

День ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.

День ВДВ России

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.

Этот эксперимент позволил увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Традиционно в этот день повсеместно проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.

День железнодорожника

День железнодорожника отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году празднование пришлось на 2 августа.

Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня.

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. В 1936 году был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.

Завершено строительство Беломорканала

2 августа 1933 года было завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Его официальное открытие состоялось через 3 дня — 5 августа.

На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР.

В то время как Панамский канал длиной 80 км строился 28 лет, Суэцкий канал длиной 160 км — 10 лет, а Беломорканал длиной 227 км был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.

Открылась Пятая авеню в Нью-Йорке

2 августа 1824 года открылась знаменитая Пятая авеню в центре Манхэттэна в Нью-Йорке. Это одна из самых известных и дорогих улиц в мире, на которой находится множество эксклюзивных бутиков.

Пятая авеню берёт начало у Вашингтон-Сквер-парка в Гринвич-Виллидж и ведёт на север через Мидтаун вдоль восточной стороны Центрального парка, далее через Верхний Ист-Сайд и Гарлем, и заканчивается у пролива Гарлем-Ривер.

Андрей Капица

Ровно 9 лет назад на 81-м году жизни умер советский географ и геоморфолог Андрей Петрович Капица.

Андрей Капица был участником четырех советских антарктических экспедиций и трансантарктических переходов. Исследованиям Антарктиды были посвящены его основные научные труды.

Именно Капица совершил одно из последних географических открытий 20 века: он выдвинул гипотезу, что под антарктической станцией «Восток» существует огромное подледное озеро. Позже, в 1996 году, гипотеза подтвердилась.

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