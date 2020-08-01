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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 1 августа

День тыла вооруженных сил Российской Федерации, «Русское» солнечное затмение, открытие кислорода и другие памятные события этого дня.

День тыла вооруженных сил Российской Федерации

Этот профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала, имеющих отношение к частям и подразделениям тыла ВС России, празднуется с 1998 года. А вот история российский тыловых формирований началась еще в начале XVIII века с указом Петра I. Царь ввел должность генерала-провианта (позже — генерала-провиантмейстера), который должен был заведовать хлебными запасами «ратных людей».

Юстиниан I стал императором Византии

Юстиниан I и его супруга Феодора были коронованы в апреле 527 года, но полную власть он получил только после смерти дяди Юстина I, это произошло 1 августа. Юстиниан I вошел в историю как один из наиболее выдающихся монархов поздней Античности. Он был полководцем и реформатором, при котором к Византии были присоединены многие земли Западной Римской империи.

При Юстиниане было переработано и римское право, появился новый свод законов, названный его именем. Указом императора был полностью перестроен сгоревший собор Святой Софии в Константинополе. На протяжении тысячи лет он оставался самым грандиозным храмом христианского мира.

Во время правления Юстиниана также произошла первая пандемия чумы в Византии.

Василий III въехал в Смоленск

В 1514 году Смоленск уже около 110 лет находился под владычеством Литвы. Василий III не раз пытался его завоевать, и только третья осада увенчалась успехом. 1 августа великий князь торжественно въехал в город, где назначил наместником князя Василия Шуйского.

Спустя 10 лет Василий III основал в Москве Новодевичий монастырь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» и в благодарность за овладение Смоленском.

Открытие кислорода

В 1774 году английский учёный Джозеф Пристли поместил оксид ртути в герметично закрытый сосуд и стал направлять на него солнечные лучи с помощью мощной линзы. При разложении соединения он получил кислород. Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество. Установить истину помогли другие ученые — Антуан Лавуазье и Карл Шееле.

Источник: Bundesarchiv

Летние Олимпийские игры в Третьем рейхе

Олимпийские игры проходили в Берлине и Киле с 1 по 16 августа 1936 года. С 49 странами и 3961 атлетом они поставили новый рекорд по количеству участников. Испания и Литва соревнования бойкотировали. Советские спортсмены тоже не участвовали в Играх, так как до 1951 года в стране не было олимпийского комитета, а после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Германия стала восприниматься в СССР как наиболее вероятный военный противник.

На этих Играх впервые была проведена эстафета олимпийского огня и впервые Олимпийские игры транслировались в прямом эфире по телевидению.

Источник: РИА "Новости"

«Русское» солнечное затмение

1 августа 2008 года произошло солнечное затмение, известное как «Русское», потому что его можно было наблюдать только на территории России. Центром наблюдения стала Западная Сибирь — Новосибирск и его окрестности.

Следующее полное солнечное затмение на территории России произойдет только 12 августа 2026 года в районе полуострова Таймыр.

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