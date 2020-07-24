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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Визажист виртуозно перевоплотился в знаменитостей (фото)

Он использовал только кисточки и косметику.

Алексис Стоун — настолько опытный визажист, что может перевоплотиться в кого угодно: от Ким Кардашьян и Малефисенты до папы римского.

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Адель

Свое лицо визажист из Манчестера использует как холст, на котором может изобразить любые формы и линии, чтобы добиться сходства с поп-иконами.

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Малефисента

«Я люблю превращаться в других людей», — комментирует художник свое хобби.

«Изучение чьего-либо лица — это то, что я делаю лучше всего», — добавляет он.

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Ким Кардашьян
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Дамблдор
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Принцесса Диана
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Папа римский Франциск
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Джонни Депп
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Кевин из фильма "Один дома"
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Билли Айлиш

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