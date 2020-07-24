16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Визажист виртуозно перевоплотился в знаменитостей (фото)
Он использовал только кисточки и косметику.
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Он использовал только кисточки и косметику.
Алексис Стоун — настолько опытный визажист, что может перевоплотиться в кого угодно: от Ким Кардашьян и Малефисенты до папы римского.
Свое лицо визажист из Манчестера использует как холст, на котором может изобразить любые формы и линии, чтобы добиться сходства с
«Я люблю превращаться в других людей», — комментирует художник свое хобби.
«Изучение
Анна Лысенко