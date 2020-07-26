12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, зачем людям нужна гусиная кожа
Она не такая бесполезная, как считалось ранее.
Исследователи из Гарвардского университета установили ранее неизвестную функцию гусиной кожи, сообщает Science Alert.
Небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже возникают, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. Этот эффект называют пиломоторным рефлексом.
Такая же реакция часто наблюдается у шимпанзе, мышей, кошек, собак, дикобраза и других млекопитающих. Вздыбленная шерсть помогает им казаться больше и опаснее в случае угрозы. Считалось, что гусиная кожа у людей — это рудимент тех времен, когда они еще были покрыты шерстью, и что она потеряла для современного человека практический смысл.
Это открытие говорит о важной связи между стволовыми клетками, которые организм использует для создания других клеток, и внешними раздражителями.
Анна Лысенко