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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, зачем людям нужна гусиная кожа

Она не такая бесполезная, как считалось ранее.

Исследователи из Гарвардского университета установили ранее неизвестную функцию гусиной кожи, сообщает Science Alert.

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Небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже возникают, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. Этот эффект называют пиломоторным рефлексом.

Такая же реакция часто наблюдается у шимпанзе, мышей, кошек, собак, дикобраза и других млекопитающих. Вздыбленная шерсть помогает им казаться больше и опаснее в случае угрозы. Считалось, что гусиная кожа у людей — это рудимент тех времен, когда они еще были покрыты шерстью, и что она потеряла для современного человека практический смысл.

Однако новое исследование, опубликованное в Cell, опровергает «бесполезность» пиломоторного рефлекса. Его изучение на примере мышей показало, что крошечные мускулы Arrector pili, которые сокращаются, когда появляется гусиная кожа, стимулируют рост волос на теле.

Это открытие говорит о важной связи между стволовыми клетками, которые организм использует для создания других клеток, и внешними раздражителями.

Анна Лысенко

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