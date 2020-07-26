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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец отдал другу половину выигрыша в лотерею

Сдержал старое обещание.

Американец Том Кук выиграл в лотерею 22 миллиона долларов и тут же вручил половину суммы своему лучшему другу Джо Фини, сообщил видеоканал Wisconsin Lottery.

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Оказывается, еще в 1992 году друзья договорились: если кто-нибудь из них выиграет в лотерею, то деньги они разделят на двоих.

Кук и Фини покупали лотерейные билеты каждую неделю, и через 28 лет их затея наконец увенчалась успехом. Правда, на руки они получили куда меньшую сумму. С учетом налогов каждому досталось по 5,7 млн.

Анна Лысенко

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