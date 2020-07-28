13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусственный интеллект узнал предпосылки счастливых отношений
Результат оказался неожиданным для ученых.
Канадские исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы определить, какие факторы влияют на счастливые отношения в паре.
ИИ проанализировал данные опроса 11 196 пар, учитывая 43 набора переменных, и вывел предпосылки удачных союзов. Результаты исследования опубликованы в PNAS.
Например, не так важно, насколько человек чувствует себя эмоционально отзывчивым, настроенным на романтические отношения или насколько удачным является союз его родителей. Такие индивидуальные характеристики могут предугадать исход отношений не больше, чем в 21% случаев.
В то же время такие факторы, как осознание намерений и обязательств («мой партнер хочет, чтобы наши отношения никогда не заканчивались»), благодарность («мне очень повезло с моим партнером»), сексуальное удовлетворение, осознание удовлетворения партнера («наши отношения делают мою вторую половинку счастливой») и частота конфликтов в паре являются решающими для отношений. Эти показатели предугадывают счастливые и несчастные отношения как минимум в 45% случаев.
Из индивидуальных характеристик, которые влияют на отношения больше всего, исследователи выделили чувство беспокойства и раздражения, депрессию, страх эмоционального сближения и тревожную озабоченность отношениями.
Анна Лысенко