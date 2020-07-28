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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусственный интеллект узнал предпосылки счастливых отношений

Результат оказался неожиданным для ученых.

Источник: Reuters

Канадские исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы определить, какие факторы влияют на счастливые отношения в паре.

ИИ проанализировал данные опроса 11 196 пар, учитывая 43 набора переменных, и вывел предпосылки удачных союзов. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

Результат оказался для исследователей весьма неожиданным. Анализ огромного массива данных показал, что индивидуальные характеристики каждого из партнеров влияют на отношения не так сильно, как предполагалось. Гораздо важнее, какой тип отношений строит пара.
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Например, не так важно, насколько человек чувствует себя эмоционально отзывчивым, настроенным на романтические отношения или насколько удачным является союз его родителей. Такие индивидуальные характеристики могут предугадать исход отношений не больше, чем в 21% случаев.

В то же время такие факторы, как осознание намерений и обязательств («мой партнер хочет, чтобы наши отношения никогда не заканчивались»), благодарность («мне очень повезло с моим партнером»), сексуальное удовлетворение, осознание удовлетворения партнера («наши отношения делают мою вторую половинку счастливой») и частота конфликтов в паре являются решающими для отношений. Эти показатели предугадывают счастливые и несчастные отношения как минимум в 45% случаев.

Из индивидуальных характеристик, которые влияют на отношения больше всего, исследователи выделили чувство беспокойства и раздражения, депрессию, страх эмоционального сближения и тревожную озабоченность отношениями.

Анна Лысенко

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