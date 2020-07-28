Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Плавучий рояль дал концерт на озере во Франции (видео)

Инструмент поместили посреди озера.

Из-за пандемии коронавируса певица Эвелин Зу и пианистка Сесиль Вотер отменили турне, но выступать не перестали.

Правда, теперь музыканты выступают в очень необычном формате. Они поместили рояль на плот посреди озера. Эвелин гребет веслом среди кувшинок и поет, а Сесиль играет Шопена, Равеля и Дебюсси. Рядом с озером — замок XVIII века.

Во время загрузки произошла ошибка.

С берега невероятными концертами любуются жители местной деревни. На площадке под открытым небом — аншлаг каждый вечер.

Анна Лысенко

СМИ узнали, с какими странами Россия может открыть авиасообщение
Составлен рейтинг мест, где проще всего заразиться COVID-19
У большинства переболевших COVID-19 нашли повреждения сердца
Куда россияне смогут улететь с 1 августа с одной пересадкой
В Израиле обнаружили затерянный 1300-летний монастырь
Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин
«Море людей»: как хоронили Высоцкого
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Красивейшая цыганка советского кино через 40 лет
Hi-Tech
Космическое враньё. Почему термоядерный реактор не могут построить уже 50 лет На это есть веские причины
Авто
Дорога к морю: как добраться без приключений Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы о том, как добраться до черноморского побережья на автомобиле без штрафов и ДТП. Рассказываем о документах, правилах буксировки прицепа и о самых частых нарушениях
Кино
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу Татьяна Брухунова посетила репетицию «Петросян-шоу»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Все все на смотрины! Выбирем невесту! 363
Поэтический конкурс № 17 («Дети – цветы жизни»). Голосование 278
одиноким мамам стоит забить на свою личную жизнь? 266
Разгоним скуку! 226
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь