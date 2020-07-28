16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Плавучий рояль дал концерт на озере во Франции (видео)
Инструмент поместили посреди озера.
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Инструмент поместили посреди озера.
Правда, теперь музыканты выступают в очень необычном формате. Они поместили рояль на плот посреди озера. Эвелин гребет веслом среди кувшинок и поет, а Сесиль играет Шопена, Равеля и Дебюсси. Рядом с озером — замок XVIII века.
С берега невероятными концертами любуются жители местной деревни. На площадке под открытым небом — аншлаг каждый вечер.
Анна Лысенко