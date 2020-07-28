17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Перемещение луча света показали в замедленной съемке (видео)
Помог искусственный интеллект и сверхбыстрая камера.
Сверхбыстрая камера швейцарских исследователей впервые показала перемещение луча света.
Результаты необычного эксперимента и само видео опубликованы в arXiv.org.
Перемещение света нельзя запечатлеть
По словам ученых, их достижение поможет химикам, которые смогут наблюдать взаимодействие света с молекулами в режиме реального времени и смогут лучше понять некоторые химические реакции.
Анна Лысенко