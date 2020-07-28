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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Перемещение луча света показали в замедленной съемке (видео)

Помог искусственный интеллект и сверхбыстрая камера.

Сверхбыстрая камера швейцарских исследователей впервые показала перемещение луча света.

Результаты необычного эксперимента и само видео опубликованы в arXiv.org.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перемещение света нельзя запечатлеть из-за слишком высокой скорости. Но ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне использовали камеру со скоростью затвора около триллионной доли секунды и смогли запечатлеть отдельные фотоны лазерного импульса. Затем, зная их траекторию и скорость, они с помощью искусственного интеллекта воссоздали и весь процесс перемещения луча.

По словам ученых, их достижение поможет химикам, которые смогут наблюдать взаимодействие света с молекулами в режиме реального времени и смогут лучше понять некоторые химические реакции.

Анна Лысенко

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