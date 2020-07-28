17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадка похудела на 48 килограммов без строгой диеты и спорта
Она подсчитывала углеводы и взвешивала еду
25-летняя Меган Фарадей из Онтарио сейчас — счастливая и уверенная в себе девушка и блогер, за жизнью которой следят почти 15 тысяч человек. Но чуть больше года назад все было совсем иначе.
Меган весила 120 килограммов и была очень застенчивой и замкнутой. Однажды она проснулась и поняла, что нужно менять свою жизнь, ведь ее вес сильно влиял не только на личную и социальную жизнь, но и на здоровье, пишет Daily Mail.
Садиться на строгую диету Меган не стала, а сосредоточилась на количестве углеводов, которые она потребляла. Она отказалась от фастфуда, хлеба, картофеля и макарон, добавила в рацион больше овощей и фруктов, и уже через месяц ее вес снизился на семь килограммов. Вдохновленная такими результатами, Меган продолжила выбранный стиль питания.
Со временем она начала пить много воды и следить за размером порций, взвешивая все на кухонных весах. По словам девушки, она спокойно может побаловать себя сладким или «запрещенными» продуктами. Кроме того, она не является ярым фанатом спорта, а потому совершает пробежки лишь пару раз в неделю.
Выбранная стратегия оказалась правильной — за год Меган похудела на 48 килограммов. Ее здоровье и эмоциональное состояние значительно улучшились. Кроме того, девушка стала более общительной и уверенной в себе — по ее словам, сейчас ее жизнь поменялась кардинально, и она чувствует себя
Екатерина Гура