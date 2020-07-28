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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции нашли место, которое Ван Гог изобразил на последней картине

Это удалось сделать благодаря 100-летней открытке.

Накануне годовщины смерти Винсента Ван Гога музей его имени в Амстердаме опубликовал интересное открытие. Специалистам удалось узнать место во Франции, где художник написал свою последнюю картину «Корни деревьев» в 1890 году.

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Открытие сделал научный руководитель Института Ван Гога Вутер ван дер Вин благодаря открытке 1900−1910 годов, пейзаж на которой совпал с картиной художника.

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Место, изображенное на полотне, находится во французской деревне Овер-сюр-Уаз, где художник провел последние месяцы жизни.

Подлинность пейзажа подтвердили исследователи из Музея Ван Гога, а также дендролог, специализирующийся на исторической растительности. Кстати, самый толстый из стволов, изображенный на картине Ван Гога, до сих пор можно увидеть в реальности.

Екатерина Гура

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