18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Франции нашли место, которое Ван Гог изобразил на последней картине
Это удалось сделать благодаря 100-летней открытке.
Накануне годовщины смерти Винсента Ван Гога музей его имени в Амстердаме опубликовал интересное открытие. Специалистам удалось узнать место во Франции, где художник написал свою последнюю картину «Корни деревьев» в 1890 году.
Открытие сделал научный руководитель Института Ван Гога Вутер ван дер Вин благодаря открытке 1900−1910 годов, пейзаж на которой совпал с картиной художника.
Место, изображенное на полотне, находится во французской деревне
Подлинность пейзажа подтвердили исследователи из Музея Ван Гога, а также дендролог, специализирующийся на исторической растительности. Кстати, самый толстый из стволов, изображенный на картине Ван Гога, до сих пор можно увидеть в реальности.
Екатерина Гура