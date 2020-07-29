12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Резвящиеся в озере лоси рассмешили пользователей Сети
Пришли освежиться.
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Пришли освежиться.
Жители Монтаны отправились порыбачить на местное озеро и стали свидетелями забавной сцены.
Два крупных молодых лося прыгали и резвились в воде, наслаждаясь прохладой в жаркий день. В кадре слышен смех рыбаков, наблюдавших за отдыхом животных.
«Лоси регулярно посещают это место, — рассказали очевидцы. — Но это первый раз, когда мы видим их такими игривыми».
Анна Лысенко