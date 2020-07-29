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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

104-летняя американка тренируется в спортзале несколько дней в неделю

Но теперь она готова «уйти на пенсию».

Микробиолог и одна из первых женщин-профессоров Гарвардского университета Рут Куиндсин уже много лет вдохновляет миллионы людей по всему миру. Раньше она была известна своими научными работами и преподавательской деятельностью, но после выхода на пенсию Рут решила заняться своим здоровьем и пошла в тренажерный зал.

Заниматься с персональным тренером несколько раз в неделю женщина начала в 93 года. И продолжает это делать уже более 10 лет.

В конце июля Куиндси исполнилось 104 года, но в это сложно поверить, глядя на ее тренировки и интервью. Интересно, что ее тренеру Дику Реймонду в этом году самому исполнилось уже 70 лет.

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Накануне своего дня рождения Рут дала интервью изданию Patriot Ledger, в котором рассказала о своей активной пенсии, новой книге, и, конечно, о физических нагрузках. Профессор отметила, что возраст все-таки дает о себе знать, а потому она планирует оставить тренировки. Однако ее тренер категорически с этим не согласен и считает, что женщина в свои годы еще на многое способна. По его мнению, именно физические упражнения помогают ей оставаться активной даже в 100-летнем возрасте.

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После выхода на пенсию в 81 год Рут серьезно увлеклась плаванием и даже получила золотую медаль на Возрастных Олимпийских играх, проводимых в США среди людей пожилого возраста.

Екатерина Гура

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