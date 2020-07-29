12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
104-летняя американка тренируется в спортзале несколько дней в неделю
Но теперь она готова «уйти на пенсию».
Микробиолог и одна из первых
В конце июля Куиндси исполнилось 104 года, но в это сложно поверить, глядя на ее тренировки и интервью. Интересно, что ее тренеру Дику Реймонду в этом году самому исполнилось уже 70 лет.
Накануне своего дня рождения Рут дала интервью изданию Patriot Ledger, в котором рассказала о своей активной пенсии, новой книге, и, конечно, о физических нагрузках. Профессор отметила, что возраст
После выхода на пенсию в 81 год Рут серьезно увлеклась плаванием и даже получила золотую медаль на Возрастных Олимпийских играх, проводимых в США среди людей пожилого возраста.
Екатерина Гура