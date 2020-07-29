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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли и размножили микробы возрастом 100 миллионов лет

Их достали с морского дна.

Источник: JAMSTEC

Японские исследователи размножили в лаборатории древние микробы, найденные на огромной глубине в Тихом океане.

По их словам, это поможет не только лучше понять микроорганизмы, но и найти новые подсказки для поиска жизни в космосе, пишет Science.

Ученым известно, что микробы выживают в экстремально жаркой или токсичной среде, но могут ли они жить там, где мало еды? Чтобы проверить это, микробиолог Юки Мороно из научного агентства JAMSTEC и его команда отправились в одну из самых «мертвых» морских зон — к Южно-Тихоокеанскому круговороту. Здесь практически нет живых организмов, кроме бактерий.

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Исследователи извлекли керны глины и другие отложения возрастом 101,5 млн лет с глубины 5,7 тысяч метров. Образцы содержали очень небольшое количество кислорода. Это означает, что у бактерий, если они найдутся в глине, было очень мало «пищи» для выживания. Образцы поместили в питательную для микроорганизмов среду и проверили спустя 557 дней.

Как правило, на кубический сантиметр морской грязи приходится не менее 100 тысяч микробов. Но в этих образцах ученые нашли не больше тысячи бактерий. Они добавили другие питательные вещества, и уже спустя 65 дней количество бактерий увеличилось до миллиона клеток на кубический сантиметр.

Генетический анализ микробов показал, что они принадлежат к более чем восьми известным бактериальным группам, многие из которых встречаются в других местах в океане.

Таким образом, говорят ученые, даже самые обычные бактерии демонстрируют удивительную способность к выживанию при отсутствии пищи. Но как именно им удается оставаться живыми в экстремальных условиях миллионы лет, остается загадкой. Возможно, они умеют замедлять все жизненные процессы и делиться очень медленно или не делиться вовсе.

Анна Лысенко

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