19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Триптих Бэнкси, написанный маслом на холсте, продали за $2,9 млн
Он посвящен кризису с мигрантами в Европе.
28 июля на лондонском аукционе Sotheby's с молотка ушли три картины знаменитого уличного художника Бэнкси. Это серия измененных произведений, написанных им ранее, под названием «Вид на Средиземное море в 2017 году».
На картинах, выполненных маслом в стиле романтической эпохи, показано бушующее море, рядом с которым на песке и камнях разбросаны спасательные жилеты и круги. Эти произведения Бэнкси посвятил мигрантам, которые погибли, пытаясь добраться до берегов Европы.
Триптих изначально оценивался в сумму от 1 до 1,5 миллионов долларов, но был продан за 2,9 миллионов, пишет Metro. Все деньги от продажи картин пойдут на покупку оборудования и для оснащения детской больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.
Екатерина Гура