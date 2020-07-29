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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Триптих Бэнкси, написанный маслом на холсте, продали за $2,9 млн

Он посвящен кризису с мигрантами в Европе.

28 июля на лондонском аукционе Sotheby's с молотка ушли три картины знаменитого уличного художника Бэнкси. Это серия измененных произведений, написанных им ранее, под названием «Вид на Средиземное море в 2017 году».

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На картинах, выполненных маслом в стиле романтической эпохи, показано бушующее море, рядом с которым на песке и камнях разбросаны спасательные жилеты и круги. Эти произведения Бэнкси посвятил мигрантам, которые погибли, пытаясь добраться до берегов Европы.

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Триптих изначально оценивался в сумму от 1 до 1,5 миллионов долларов, но был продан за 2,9 миллионов, пишет Metro. Все деньги от продажи картин пойдут на покупку оборудования и для оснащения детской больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Екатерина Гура

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