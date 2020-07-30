12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали самые забавные фото картофеля со всего мира
Объявлены победители конкурса «Картофельный фотограф 2020 года»
Международная фотоплатформа Photocrowd объявила победителей самого необычного конкурса этого года — The Potato Photographer of the Year («Картофельный фотограф 2020 года»).
В период глобальной самоизоляции
Всем участникам нужно было заплатить вступительный взнос в размере 7 долларов. В результате, все собранные на конкурсе деньги организаторы направили в благотворительную организацию Trussell Trust, которая поддерживает более 1200 центров продовольственных банков в Великобритании.
На снимке изображена проросшая картофелина, которую подстригает парикмахер. За фото Спенс получил денежный приз в размере 1300 долларов, камеру Fujifilm X-A7, годовое членство в Королевском фотографическом обществе, персональный
Организаторы уточнили, что конкурс вызвал большой интерес среди фотографов и им удалось собрать несколько сотен тысяч долларов. Теперь они планируют проводить его ежегодно.
Екатерина Гура