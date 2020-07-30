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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали самые забавные фото картофеля со всего мира

Объявлены победители конкурса «Картофельный фотограф 2020 года»

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12
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12
фотографий
Фоторепортаж
В Сети показали самые завораживающие пейзажи года

Международная фотоплатформа Photocrowd объявила победителей самого необычного конкурса этого года — The Potato Photographer of the Year («Картофельный фотограф 2020 года»).

В период глобальной самоизоляции из-за пандемии коронавируса организаторы предложили фотографам со всего мира проявить свою фантазию и сделать необычные снимки картофеля. Конкурс был вдохновлен снимком этого корнеплода, сделанным известным фотографом Кевином Абошем, который был продан за 1 миллион долларов в 2016 году.

Всем участникам нужно было заплатить вступительный взнос в размере 7 долларов. В результате, все собранные на конкурсе деньги организаторы направили в благотворительную организацию Trussell Trust, которая поддерживает более 1200 центров продовольственных банков в Великобритании.

Картофельным фотографом года стал Рэй Спенс со своим снимком End of Lockdown At last («Наконец-то конец блокировки»).

На снимке изображена проросшая картофелина, которую подстригает парикмахер. За фото Спенс получил денежный приз в размере 1300 долларов, камеру Fujifilm X-A7, годовое членство в Королевском фотографическом обществе, персональный мастер-класс с фотографом Бенедиктом Брейном и трехлетнюю подписку на фотокурсы от Photocrowd.

Организаторы уточнили, что конкурс вызвал большой интерес среди фотографов и им удалось собрать несколько сотен тысяч долларов. Теперь они планируют проводить его ежегодно.

Екатерина Гура

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