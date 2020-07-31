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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 интересных фактов о Курбан-байраме

Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе — Курбан-байрам. Он знаменует собой окончание хаджа, паломничества к святыням в Мекке и ее окрестностях, и напоминает о жертвоприношении пророка Ибрахима. Из-за пандемии коронавируса праздничные молитвы в России, как и во всем мире, проходят онлайн, а в мечетях в этот день находятся только представители духовенства. Приводим 10 малоизвестных фактов о Курбан-байраме и истории праздника.

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1. Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества, принося в жертву барашка, козу, верблюда или корову.

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2. Слово курбан в казахском, кыпчакском, узбекском и других языках означает «жертва», «жертвоприношение». Слово «байрам» переводится с тюркских языков как «торжество», «праздник». То есть Курбан-байрам — это «праздник жертвоприношения». Его название — калька с арабского, где праздник праздник носит название Ид-аль-Адха. В Узбекистане его называют Курбан-хайит.

3. У праздника нет конкретной даты. Его празднуют через 70 дней после другого важного праздника Ураза-байрама в 10-й день Зуль-хиджа, 12-го месяца исламского лунного календаря.

4. Мясо жертвенного животного делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, близких, друзей и соседей, а третью часть можно оставить себе. Мясо жертвенного животного нельзя продавать.

5. Курбан-байрам начинают отмечать после захода солнца накануне дня жертвоприношения. Мусульмане громко читают такбир — восхваление Аллаха. Мужчинам разрешено читать его громко, а женщинам — про себя.

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6. На Курбан-байрам принято раздавать милостыню, дарить подарки, ходить друг к другу в гости и посещать могилы родственников.

7. Больше всего этого праздника ждут дети, так как им дарят не только подарки, но и всевозможные сладости.

8. В 2006 году в Москве ввели запрет на публичные жертвоприношения. Каждой мечети разрешено было забивать всего по одному животному.

9. Курбан-байрам — официально праздничный день в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и Крыму.

10. С 2014 года российские военнослужащие-мусульмане, которые не находятся на боевом дежурстве, могут получить специальный выходной для посещения мечети в Курбан-байрам.

Анна Лысенко

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