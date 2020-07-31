13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 интересных фактов о Курбан-байраме
Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе —
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2. Слово курбан в казахском, кыпчакском, узбекском и других языках означает «жертва», «жертвоприношение». Слово «байрам» переводится с тюркских языков как «торжество», «праздник». То есть
3. У праздника нет конкретной даты. Его празднуют через 70 дней после другого важного праздника
4. Мясо жертвенного животного делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, близких, друзей и соседей, а третью часть можно оставить себе. Мясо жертвенного животного нельзя продавать.
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7. Больше всего этого праздника ждут дети, так как им дарят не только подарки, но и всевозможные сладости.
8. В 2006 году в Москве ввели запрет на публичные жертвоприношения. Каждой мечети разрешено было забивать всего по одному животному.
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10. С 2014 года российские
Анна Лысенко