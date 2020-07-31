Пользователи соцсетей показали маски, повторяющие их лица (фото)

Поскольку без защитных масок в 2020 году обойтись никак нельзя, производители решили превратить их в модный аксессуар. Особой популярностью в июле стали пользоваться маски, на которых напечатана нижняя часть лица ее владельца. Идея хорошая — правильная фотопечать создает иллюзию полностью открытого лица. Но вот воплощение иногда сильно отличается от желаемого результата.
В этом на своем опыте убедился пользователь Twitter по имени Кэмерон Маттис. Он сделал на заказ фотомаску, но в итоге получил карикатуру — лицо на маске было на 20% больше, чем в реальности.
Своим снимком Кэмерон поделился в соцсети и выяснил, что он такой не один. В комментариях пользователи со всего мира стали присылать свои похожие фото — если некоторые маски выглядят просто забавно, то другие даже немного пугают.