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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей показали маски, повторяющие их лица (фото)

Несмотря на свое несовершенство, они уже стали новым трендом.

Поскольку без защитных масок в 2020 году обойтись никак нельзя, производители решили превратить их в модный аксессуар. Особой популярностью в июле стали пользоваться маски, на которых напечатана нижняя часть лица ее владельца. Идея хорошая — правильная фотопечать создает иллюзию полностью открытого лица. Но вот воплощение иногда сильно отличается от желаемого результата.

В этом на своем опыте убедился пользователь Twitter по имени Кэмерон Маттис. Он сделал на заказ фотомаску, но в итоге получил карикатуру — лицо на маске было на 20% больше, чем в реальности.

Хорошая новость в том, что моя маска пришла. Но плохая новость в том, что они напечатали мое лицо на 20% больше.
Маска в действии.

Своим снимком Кэмерон поделился в соцсети и выяснил, что он такой не один. В комментариях пользователи со всего мира стали присылать свои похожие фото — если некоторые маски выглядят просто забавно, то другие даже немного пугают.

Мне знакома твоя боль.
Моя маска даже еще больше.
Те же чувства. Кроме того, мне кажется, что моя намного больше, чем 20%.
Знакомое чувство. Мой рот выглядит нелепым.
Мой провальный заказ.
И я туда же.
Альтернативная маска из масс-маркета.
Мы провели большую работу, чтобы добиться идеальной версии этой маски.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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