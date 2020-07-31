13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Прохожий прыгнул в грязный канал, чтобы спасти собаку
Отважный поступок.
Пользователи соцсетей делятся трогательным видео, в котором случайный прохожий прыгнул в грязный городской канал, заметив тонущую собаку.
Инцидент произошел в столице Таиланда Бангкоке несколько дней назад.
Молодой человек заметил, что пес барахтается из последних сил, не в состоянии выбраться самостоятельно. Он быстро сбросил одежду, привязал к себе в качестве страховки веревку и несколько пластиковых бутылок и без раздумий бросился в воду.
Операция по спасению увенчалась успехом, а тайца в соцсетях назвали героем.
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Анна Лысенко