12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спутник показал разноцветную горную «мозаику» в Австралии (фото)
Удивительный рельеф.
Спутник миссии Sentinel-2 изучил хребет Флиндерс на юге Австралии.
Это уникальное место на континенте, в котором обнаружены многочисленные окаменелости периода докембрия. До появления европейских поселенцев горы были заселены австралийскими аборигенами.
Большинство возвышенностей и вершин в горах Флиндерс являются разрезами кварцита, обнаженного вдоль пластов. Долины и ущелья сложены из аргиллита, алеврита и глинистого сланца. Здесь имеются месторождения меди, золота, серебра, барита, свинца и урана.
Горы Флиндерс — классический пример складчатой горной цепи, которая образуется при столкновении двух или более тектонических плит.
В действительности горы выглядят менее яркими и насыщенными. Цвета на снимке искажены, чтобы показать рельеф и геологию региона.
Анна Лысенко