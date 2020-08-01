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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спутник показал разноцветную горную «мозаику» в Австралии (фото)

Удивительный рельеф.

Источник: ESA

Спутник миссии Sentinel-2 изучил хребет Флиндерс на юге Австралии.

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Это уникальное место на континенте, в котором обнаружены многочисленные окаменелости периода докембрия. До появления европейских поселенцев горы были заселены австралийскими аборигенами.

Большинство возвышенностей и вершин в горах Флиндерс являются разрезами кварцита, обнаженного вдоль пластов. Долины и ущелья сложены из аргиллита, алеврита и глинистого сланца. Здесь имеются месторождения меди, золота, серебра, барита, свинца и урана.

Горы Флиндерс — классический пример складчатой ​​горной цепи, которая образуется при столкновении двух или более тектонических плит.

В действительности горы выглядят менее яркими и насыщенными. Цвета на снимке искажены, чтобы показать рельеф и геологию региона.

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Анна Лысенко

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