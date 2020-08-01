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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

На фото азиатских моделей обнаружили советские учебники

Романтичные девушки в кружевах читают о минеральных удобрениях и методе контурного интеграла.

Пользовательница соцсетей под ником «самурай фруктовый удар» собрала целую коллекцию фотографий азиатских моделей, на которых девушки позируют с советскими учебниками.

Скорее всего, ни фотомодели, ни фотограф не знают, о чем идет речь в реквизите, найденном где-нибудь у букинистов. Они создают красивые, романтичные образы и даже не подозревают, какой диссонанс их композиции вызывают у пользователей, владеющих русским.

Анна Лысенко

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