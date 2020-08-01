July 30, 2020
15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
На фото азиатских моделей обнаружили советские учебники
Романтичные девушки в кружевах читают о минеральных удобрениях и методе контурного интеграла.
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Романтичные девушки в кружевах читают о минеральных удобрениях и методе контурного интеграла.
Пользовательница соцсетей под ником «самурай фруктовый удар» собрала целую коллекцию фотографий азиатских моделей, на которых девушки позируют с советскими учебниками.
Скорее всего, ни фотомодели, ни фотограф не знают, о чем идет речь в реквизите, найденном
July 30, 2020
July 30, 2020
July 30, 2020
July 30, 2020
July 30, 2020
July 30, 2020
July 30, 2020
Анна Лысенко