17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Запрещенный» остров в США открыли для публики (фото)
На него можно попасть впервые за 300 лет.
Небольшой остров Сипсон у побережья
С 1711 года «запрещенный» остров площадью немного меньше 10 га находился в частной собственности. Коренные американцы продали его белым поселенцам, и с тех пор на остров не могли попасть ни туристы, ни случайные путешественники.
Когда остров снова выставили на продажу за 12 млн долларов, местная некоммерческая организация начала сбор средств, чтобы его выкупить, ведь цена оказалась слишком высокой. Нужную сумму собирали больше 4 лет, но в конце концов дело увенчалось успехом.
Остров перешел к Sipson Island Trust. Уже сейчас на нем разрешено пришвартовываться лодкам, но туристов предупреждают, что на Сипсоне нет ни отелей, ни другой инфраструктуры. Посетители могут насладиться пешими прогулками, песчаными пляжами, сноркелингом и потрясающими видами.
В будущем Сипсон превратят в рекреационную зону, говорят новые владельцы.
Анна Лысенко