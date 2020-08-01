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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Запрещенный» остров в США открыли для публики (фото)

На него можно попасть впервые за 300 лет.

Небольшой остров Сипсон у побережья Кейп-Код на севере США впервые за 300 лет стал доступным для публики, сообщает CNN.

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С 1711 года «запрещенный» остров площадью немного меньше 10 га находился в частной собственности. Коренные американцы продали его белым поселенцам, и с тех пор на остров не могли попасть ни туристы, ни случайные путешественники.

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Когда остров снова выставили на продажу за 12 млн долларов, местная некоммерческая организация начала сбор средств, чтобы его выкупить, ведь цена оказалась слишком высокой. Нужную сумму собирали больше 4 лет, но в конце концов дело увенчалось успехом.

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Остров перешел к Sipson Island Trust. Уже сейчас на нем разрешено пришвартовываться лодкам, но туристов предупреждают, что на Сипсоне нет ни отелей, ни другой инфраструктуры. Посетители могут насладиться пешими прогулками, песчаными пляжами, сноркелингом и потрясающими видами.

В будущем Сипсон превратят в рекреационную зону, говорят новые владельцы.

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Анна Лысенко

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