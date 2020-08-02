Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 августаДень ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус помог женщине найти сестру после 50 лет разлуки

Трогательная история воссоединения семьи.

В США две сводные сестры случайно нашли друг друга после более чем 50 лет разлуки, пишет Washington Post.

73-летняя Дорис Криппен из Небраски в мае заболела коронавирусной инфекцией. Почти месяц она провела в больнице, а после выписки попала в реабилитационный центр. Здесь она восстанавливалась и лечила сломанную во время болезни руку.

Одна из работниц центра, 53-летняя Бев, увидев имя и фамилию женщины, поинтересовалась, не родственники ли они. Оказалось, у женщин общий отец.

Бев всю жизнь пыталась найти своих сводных братьев и сестер. Ее отец женился трижды. Дорис Криппен была его самым старшим ребенком, а Бев — самым младшим. Когда девочке было около 6 месяцев, ее мать умерла, и малышку отдали на удочерение.

«Я самый счастливый человек в мире, — рассказала Криппен журналистам. — Не могу поверить, что встретила свою сестру».

Кроме Криппен, Бев удалось найти и других своих родственников.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19
В Минздраве назвали главную ошибку россиян при коронавирусе
Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве
«Золотой мальчик» UFC потерпел первое поражение в карьере
По Восточной Европе вторая волна коронавируса ударила сильнее
Над Латвией появилось облако, похожее на ядерный гриб
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Еще помнишь его? Смотри, на его жизнь теперь
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
Сколько стоит ваш аккаунт (вы удивитесь) Возможно, больше, чем вы думаете
Авто
Колеса ретровейва: культовые машины 1980-х годов 1980-е годы прошлого века несколько лет назад вновь оказались на пике моды. Важная часть этой ностальгической культуры — автомобили. Авто Mail.ru расскажет о культовых машинах 80-х годов, оставивших заметный след в масс-культуре
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
90е и нищета в крупных городах. 864
Сопли на море - 2 742
Нравственная дилемма 742
Психология нищих 590
Новости партнеров
Люди больше не хотят давать деньги Навальному (видео)
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь