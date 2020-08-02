Коронавирус помог женщине найти сестру после 50 лет разлуки

В США две сводные сестры случайно нашли друг друга после более чем 50 лет разлуки, пишет Washington Post.
73-летняя Дорис Криппен из Небраски в мае заболела коронавирусной инфекцией. Почти месяц она провела в больнице, а после выписки попала в реабилитационный центр. Здесь она восстанавливалась и лечила сломанную во время болезни руку.
Одна из работниц центра, 53-летняя Бев, увидев имя и фамилию женщины, поинтересовалась, не родственники ли они. Оказалось, у женщин общий отец.
Бев всю жизнь пыталась найти своих сводных братьев и сестер. Ее отец женился трижды. Дорис Криппен была его самым старшим ребенком, а Бев — самым младшим. Когда девочке было около 6 месяцев, ее мать умерла, и малышку отдали на удочерение.
«Я самый счастливый человек в мире, — рассказала Криппен журналистам. — Не могу поверить, что встретила свою сестру».
Кроме Криппен, Бев удалось найти и других своих родственников.