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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полька путешествует по миру и фотографируется в национальных нарядах

Главная сложность — добыть костюм.

6
фотографий
6
фотографий

Фотограф и блогер из Польши Анита Демьянович уже восемь лет путешествует по миру. В 2016 году ей пришла в голову интересная идея — не просто фотографировать пейзажи или себя на их фоне, а делать снимки в традиционных для данной местности нарядах. Свой проект она так и назвала «Традиционные костюмы мира».

По словам девушки, самая большая проблема — это поиск национальных костюмов. Кроме того, Анита путешествует одна, поэтому весь процесс съемки также лежит на ней — свои фото в костюмах она снимает с помощью штатива и таймера на камере.

Девушка уже побывала в Альпах, Мексике, Франции, Коста-Рике, Никарагуа, Чехии, Гватемале и многих других странах.

Екатерина Гура

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