17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полька путешествует по миру и фотографируется в национальных нарядах
Главная сложность — добыть костюм.
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Главная сложность — добыть костюм.
Фотограф и блогер из Польши Анита Демьянович уже восемь лет путешествует по миру. В 2016 году ей пришла в голову интересная идея — не просто фотографировать пейзажи или себя на их фоне, а делать снимки в традиционных для данной местности нарядах. Свой проект она так и назвала «Традиционные костюмы мира».
По словам девушки, самая большая проблема — это поиск национальных костюмов. Кроме того, Анита путешествует одна, поэтому весь процесс съемки также лежит на ней — свои фото в костюмах она снимает с помощью штатива и таймера на камере.
Девушка уже побывала в Альпах, Мексике, Франции,
Екатерина Гура