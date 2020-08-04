12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь взломал и «обокрал» автомобиль в Калифорнии
Пришел на запах еды.
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Пришел на запах еды.
Сотрудники лесной службы в Калифорнии запечатлели следы «взлома с проникновением» в автомобиль, учиненного голодным медведем.
Косолапый выбил стекло и забрался внутрь легковушки местного жителя, припаркованной возле озера Тахо. Медведь обыскал авто, полакомился обнаруженной едой, разбросал мусор и убрался восвояси.
Лесники предупредили туристов: «Прежде чем отправиться на природу, уберите из своего автомобиля еду, мусор, душистые предметы, иначе такое может случиться и с вами».
Анна Лысенко