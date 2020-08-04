Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь взломал и «обокрал» автомобиль в Калифорнии

Пришел на запах еды.

Сотрудники лесной службы в Калифорнии запечатлели следы «взлома с проникновением» в автомобиль, учиненного голодным медведем.

Косолапый выбил стекло и забрался внутрь легковушки местного жителя, припаркованной возле озера Тахо. Медведь обыскал авто, полакомился обнаруженной едой, разбросал мусор и убрался восвояси.

Лесники предупредили туристов: «Прежде чем отправиться на природу, уберите из своего автомобиля еду, мусор, душистые предметы, иначе такое может случиться и с вами».

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко: Россия поменяла братские отношения на партнерские
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить почти 30 млн рублей вдове пилота
Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией
Американец обнаружил в бассейне отдыхающего аллигатора
Телескоп показал одну из самых красивых галактик
Более 5 тысяч человек подали заявки на участие в ArtMasters
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают Один из признаков нехватки витамина — боли в костях.
Hi-Tech
Эти гаджеты никогда не выйдут в реальной жизни Классика, которая бы могла быть всегда с тобой
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 111
Что такое инфантилизм? 108
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Новости партнеров
Будет только лучше. Специалистов научат тушить городские леса
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Как умер актер Николай Мерзликин
А мы простим?
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Ну что, Армения? Плохо без России?
Паспорта у бойцов ЧВК, задержанных Лукашенко, российские, а деньги ...
Не угадаете, кто из бывших республик больше всего хочет обратно в СССР
В «Газпроме» всех в отставку! Теперь и с Турцией "попали" на миллиарды
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Как умер актер Николай Мерзликин
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь