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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец обнаружил в бассейне отдыхающего аллигатора

Пришел освежиться.

Житель Алабамы Стивен МакКалланд вышел утром на задний двор и оцепенел от страха: у него в бассейне мирно плавал аллигатор, наслаждаясь теплой водой и солнечными ваннами.

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«Я снял очки и и посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что я вижу то, что вижу», — сказал мужчина в комментарии WALA-TV.

Спустя какое-то время аллигатор вылез из бассейна и побрел вдоль забора. Там его забрал представитель службы дикой природы.

Анна Лысенко

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