13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец обнаружил в бассейне отдыхающего аллигатора
Пришел освежиться.
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Пришел освежиться.
Житель Алабамы Стивен МакКалланд вышел утром на задний двор и оцепенел от страха: у него в бассейне мирно плавал аллигатор, наслаждаясь теплой водой и солнечными ваннами.
«Я снял очки и и посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что я вижу то, что вижу», — сказал мужчина в комментарии
Спустя
Анна Лысенко